Польща готова передати Україні винищувачі F-16 найближчим часом

Польща готова надати Україні винищувачі F-16 найближчим часом.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО», – написав він.

Цю інформацію також підтвердив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації», – сказав Моравецький, відповідаючи на запитання журналстів про готовність Польщі передати Україні свої винищувачі.

Про F-16

Як пише Мілітарний, F-16 Fighting Falcon – американський багатоцільовий легкий винищувач четвертого покоління компанії Lockheed Martin. За його універсальність та відносно невисоку вартість F-16 вважають наймасовішим винищувачем четвертого покоління в світі.

F-16A та F-16B – це перші серійні варіанти винищувача у одномісній та двохмісній версії. Ці варіанти включають версії Block 1, 5, 10, 15 і 20. Block 15 був першою серйозною зміною F-16 зі збільшенням горизонтальних стабілізаторів. Це найчисельніший з усіх варіантів F-16, загалом виготовлено 475 літаків цієї моделі. Багато літаків F-16A/B модернізували по стандарту Mid-Life Upgrade (MLU) Block 20. Вони стали функціонально еквівалентними моделям C/D середнього виробництва.