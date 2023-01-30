Королевська та її чоловік склали депутатські мандати та втікли в Дубаї

Наталія Королевська написала заяву на складання мандату народного депутата, відповідну заяву також написав і її чоловік Юрій Солод.

Про це з посиланням на джерела у Верховній Раді та колишній фракції ОПЗЖ повідомила “Українська правда“.

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко підтвердив цю інформацію

“Наталія Королевська та Юрій Солод готові скласти мандати народних депутатів. Ще менше ОПЗЖ у Верховній Раді, і це добре”, – написав політик у своєму телеграмі.

За його словами, для Королевської та Солода 23 січня виникла загроза втрати мандатів через паспорти Російської Федерації.

“Навіщо чекати, коли ці паспорти знайдуть? І вони відразу ж вирішили “піти самі”. Раніше чомусь не хотіли. Юрія ви не часто бачили, у 2022 році він Раду так і не відвідав. Ось і добре. Як без мандата залишиться, може і не намагатися”, – підсумував Гончаренко.

Зазначимо, нещодавно Наталія Королевська та Юрій Солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами журналістського розслідування “Батальйон Дубай“.

Як встановили медіа, з початком повномасштабної війни Королевська з чоловіком перебралася до Дубая (ОАЕ), таким чином пропустивши всі засідання парламенту з 25 лютого. В Арабських Еміратах, як стверджується, подружжя пов’язане із девелопментом.