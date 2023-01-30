Как популярная партнерская программа букмекерской конторы 1xBet дает заработать вебмастерам

Для блогеров, владельцев сайтов, администраторов каналов в мессенджерах и соцсетях важно, чтобы их деятельность приносила доход. Каждый, кто качественно привлекает и удерживает аудиторию, может зарабатывать на рекламе крупных компаний. Одним из лучших вариантов такого сотрудничества является популярная партнерская программа букмекерской конторы 1xBet . После регистрации в ней аффилиаты БК получают отличную комиссию за продвижение компании и привлечение новых пользователей.

Чтобы стать официальным партнером букмекера, нужно заполнить анкету на сайте. Компания попросит ваши контактные данные, некоторую информацию о ресурсе, который будет задействован в рекламе, и ссылку на него. Если канал трафика работает легально, то после короткой проверки БК откроет доступ к персональному рабочему кабинету.

В нем агент получает все необходимое для работы, в том числе все креативы, тексты, промокоды и так далее. Свое время на создание контента выделять не нужно, главное – качественно подать готовые материалы. Задача агента – заинтересовать аудиторию, раскрыть все преимущества ставок на спорт с БК 1хБет, чтобы люди регистрировали аккаунты и начинали отлично проводить время на сайте компании.

Комиссия за каждого привлеченного пользователя составляет до 40% от дохода компании. Показатель не фиксированный: на него влияет исключительно результативность сотрудничества.

Почему аффилиаты выбирают партнерку 1хБет?

Тысячи вебмастеров сотрудничают с БК, а о своем опыте оставляют отзывы на независимых ресурсах. По ним можно сделать вывод, что в популярной партнерской программе букмекерской конторы 1xBet индивидуально подходят к каждому аффилиату. Условия партнерки помогают выйти на стабильный доход и постоянно повышать его уровень:

еженедельные выплаты;

свыше 200 платежных методов для 50 стран;

пожизненный доход за каждого привлеченного пользователя;

прозрачная статистика эффективности;

сопровождение персонального специалиста;

топовые подарки и промокоды для аудитории.

В партнерке можно привлекать трафик из неограниченного количества источников. Так можно увеличить базу привлеченных беттеров и выйти на высокие показатели комиссии. К тому же, работа с лидером рынка повысит репутацию вашего канала и позволит его развивать. Участвовать можно из любой точки мира – рекламные материалы на десятках языков и разнообразие способов вывода гонорара в этом способствуют.