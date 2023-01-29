Україна готує аеродроми для винищувачів F-16

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

«Потрібно готувати аеродромну інфраструктуру для того, щоб пілоти могли сідати безпечно на злітно-посадкові смуги. У цьому питанні вже робота ведеться в різних регіонах України. Підключено, зокрема, і Міністерство оборони, і Міністерство інфраструктури та інші профільні відомства для того, щоб допомогти нам зробити аеродромну мережу», — заявив він.

За словами Ігната, у майбутньому військові аеродроми можуть стати місцями спільного базування для цивільної та бойової авіації.

Зокрема на нових аеродромах могли б розмістити американські винищувачі F-16, які нині найбільше розглядаються для можливої передачі Україні через їх багатофункціональність. Відомо, що один такий літак може здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї (бомби, ракети тощо), а також стати частиною ППО, захищаючи небо від повітряних атак.

«Це (передача літаків від союзників — ред.) дуже допомогло б Україні на шляху до перемоги й деокупації наших земель. Скільки часу це займе — тут можна говорити досить умовно, тому що є терміни надзвичайно великі, а в умовах війни такі терміни для навчання пілотів та інженерно-авіаційного складу не підходять в умовах війни», — каже Ігнат.