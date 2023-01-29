США попередять ОАЕ та Туреччину за обхід санкцій проти Росії

Про це пише Reuters із посиланням на заяву заступника міністра фінансів США Браяна Нельсона.

Зазначається, що високопосадовець американського мінфіну відвідає столицю Туреччини Анкару та Стамбул орієнтовно 2 чи 3 лютого 2023 року.

Він попередить про те, що варто уникати транзакцій, пов’язаних із можливою передачею технологій подвійного призначення, які в кінцевому підсумку можуть бути використані російськими військовими. Перебуваючи в Об’єднаних Арабських Еміратах, Нельсон зверне увагу на «погане дотримання санкцій» у країні.

Зазначається, що Вашингтон запровадив низку санкцій проти компаній ОАЕ за ухилення від санкцій, пов’язаних з Іраном, і в четвер до санкційного списку також включили авіаційну компанію, яка базується в Еміратах, за підтримку ПВК Вагнера.

«Приватні особи та установи, які працюють у дозвільних юрисдикціях, потенційно ризикують втратити доступ до ринків США через ведення бізнесу з особами, які підпадають під санкції, або відсутність належної перевірки», — заявив Браян Нельсон.

Журналісти Reuters додають: «поїздка Нельсона збігається з періодом напружених відносин між Сполученими Штатами та Туреччиною, оскільки два союзники по НАТО не погоджуються з низки питань».