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Російські війська замінюють «вагнерівців», щоб посилити наступ на Бахмут

Військовослужбовці армії РФ, ймовірно, замінюють виснажені сили найманців з ПВК «Вагнер», щоби посилити наступ на Бахмут, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

«Сили ПВК «Вагнер» в районі Бахмута не досягли значних успіхів після захоплення Соледара. Підрозділи російської армії наразі беруть участь у боях за Бахмут з метою активізації російського наступу.

Кадри бойових дій, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські повітряно-десантні війська діють навколо Бахмута, оскільки на них видно російську БМД-4М – нішеву механізовану техніку, яка використовується виключно десантниками».

В ISW зазначили, що Міністерство оборони РФ все частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на те, що російські війська посилюють або замінюють «вагнерівців».

Після перекидання додаткових сил росіяни, ймовірно, не вичерпали свого наступального потенціалу в районі Бахмута, вважають американські аналітики.

29 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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