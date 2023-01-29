США попередять ОАЕ та Туреччину за обхід санкцій проти Росії Україна готує аеродроми для винищувачів F-16 » РФ втратила в Україні 126 160 військових За добу 28 січня ЗСУ ліквідували 650 окупантів, 22 бойових броньовані машини, 8 танків та 7 артилерійських систем Про це мовиться на сторінці Генштабу ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3197 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,

артилерійських систем – 2195 (+7) од,

РСЗВ – 453 (+0) од,

засоби ППО ‒ 221 (+0) од,

літаків – 293 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 199 (+0).