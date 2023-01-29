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РФ втратила в Україні 126 160 військових

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За добу 28 січня ЗСУ ліквідували 650 окупантів, 22 бойових броньовані машини, 8 танків та 7 артилерійських систем

Про це мовиться на сторінці Генштабу ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 3197 (+8) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 6366 (+22) од,
  • артилерійських систем – 2195 (+7) од,
  • РСЗВ  – 453 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків  – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1947 (+0),
  • крилаті ракети  ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 199 (+0).
29 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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