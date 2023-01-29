Разумно ли покупать подержанную обувь?

Даже если что-то уже использовалось, оно все равно может быть востребованным. Люди охотно покупают бывшие в употреблении вещи, такие как телевизоры, холодильники, машины и даже одежду и обувь. Успешная покупка — это то, что выглядит опрятно и при этом работает.

Не новые вещи дешевле новых. Начальная стоимость, период использования и текущее состояние определяют цену. Таким образом, большая часть нашего повседневного использования имеет «вторую жизнь».

Покупка подержанного автомобиля или квартиры – это нормально. Хорошие украшения, меха, снаряжение и многое другое. Но обувь? Секонд-хенды и стоки продают кроссовки, ботинки, сандалии и другую обувь в приличном (обычно практически новом) состоянии. Но большая часть покупателей не решается их приобрести из соображений гигиены и безопасности.

Рассортировка всех «нюансов на полках» на плюсы и минусы помогает определить, оправдана ли покупка б/у обуви. Изучив их, вы сделаете лучший и правильный выбор.

Но помните, что новая женская обувь опт может быть куплена в интернет-магазине Fashion-Baby.

Преимущества подержанной обуви

Подержанные сапоги, босоножки и кроссовки не дают много преимуществ. Основные из них:

Стоимость. Главное преимущество бывшей в употреблении обуви заключается в цене. Если вы не можете позволить себе хорошие вещи, но не хотите выглядеть дешево, подумайте о покупке чего-нибудь бывшего в употреблении.

Уникальность. Людям, которые любят диковинное и хотят выделиться, шопинг может показаться проблемой. Редко можно найти действительно уникальные или необычные товары в бутиках и магазинах. Но их множество на гаражных распродажах, в комиссионных магазинах. Вы можете «выхватить» туфли или сандалии ограниченного выпуска или приобрести товары, снятые с производства.

Некоторые считают, что обувь 5, 10 или 15-летней давности лучше, поэтому покупка изношенных ботинок, сланцев или сабо принесет вам больше пользы. По правде говоря, на современном обувном рынке достаточно качественных, носибельных, полезных, удобных и стильных моделей, из которых можно выбрать. К примеру, вы можете купить кроссовки детские оптом и носить их долгие годы.

Недостатки подержанной обуви

Подержанная обувь имеет больше недостатков, чем достоинств. Основные минусы: