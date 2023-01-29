Президентом Чехії стане ексгенерал НАТО Павел – результат підрахунку 100% голосів

За результатами підрахунку всіх голосів на другому турі президентських виборів у Чехії перемогу здобув колишній очільник Військового комітету Північноатлантичного Альянсу генерал Петр Павел.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Seznam Zpravy.
Павел отримав 58,32% голосів, тоді як його конкурент, чеський мільярдер, колишній прем’єр-міністр і лідер партії ANO Андрей Бабіш – 41,67%.
Останньому вдалось здобути незначну перемогу лише в трьох із 13 країв – Карловарському, Устецькому й Моравсько-Сілезькому. У столичному округу Прага Павел отримав понад 76% голосів.
Як зазначає Seznam Spravy, явка у другому турі виборів президента Чехії становила 70,25%, що стало рекордним показником з 2013 року, коли в країні відбулись перші прямі президентські вибори.
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