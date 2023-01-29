На Евересті знайшли кота Ізраїль розпочав військову операцію в Ірані, — Al Arabia » Президентом Чехії стане ексгенерал НАТО Павел – результат підрахунку 100% голосів За результатами підрахунку всіх голосів на другому турі президентських виборів у Чехії перемогу здобув колишній очільник Військового комітету Північноатлантичного Альянсу генерал Петр Павел. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Seznam Zpravy. Павел отримав 58,32% голосів, тоді як його конкурент, чеський мільярдер, колишній прем’єр-міністр і лідер партії ANO Андрей Бабіш – 41,67%. Останньому вдалось здобути незначну перемогу лише в трьох із 13 країв – Карловарському, Устецькому й Моравсько-Сілезькому. У столичному округу Прага Павел отримав понад 76% голосів. Як зазначає Seznam Spravy, явка у другому турі виборів президента Чехії становила 70,25%, що стало рекордним показником з 2013 року, коли в країні відбулись перші прямі президентські вибори.