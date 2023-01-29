 
«  
  »

Президентом Чехії стане ексгенерал НАТО Павел – результат підрахунку 100% голосів

За результатами підрахунку всіх голосів на другому турі президентських виборів у Чехії перемогу здобув колишній очільник Військового комітету Північноатлантичного Альянсу генерал Петр Павел.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Seznam Zpravy.

Павел отримав 58,32% голосів, тоді як його конкурент, чеський мільярдер, колишній прем’єр-міністр і лідер партії ANO Андрей Бабіш – 41,67%.

Останньому вдалось здобути незначну перемогу лише в трьох із 13 країв – Карловарському, Устецькому й Моравсько-Сілезькому. У столичному округу Прага Павел отримав понад 76% голосів.

Як зазначає Seznam Spravy, явка у другому турі виборів президента Чехії становила 70,25%, що стало рекордним показником з 2013 року, коли в країні відбулись перші прямі президентські вибори.

29 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  