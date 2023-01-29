На Евересті знайшли кота

На горі Еверест у Гімалаях вперше виявили манула або кота Палласа – майже невловимого пухнастого хижака, який проживає у Центральній та Східній Азії.

Вчені знайшли докази проживання манула у національному парку Сагарматха в Непалі, де розміщена найвища вершина земної кулі Джомолунгма або Еверест, повідомляє Wildlife Conservation Society та National Geographic.

Це новаторське відкриття стало результатом експедиції National Geographic і Rolex Perpetual Planet Everest у 2019 році – найповнішої окремої наукової експедиції на гору за всю історію, повідомили вчені у журналі Cat News.

Манул або кіт Палласа. Фото: haru_manul/Instagram

Вченим уже відомо, що манул або кіт Палласа живе в Азії – від Західного Ірану до Монголії, від Тибету до Сибіру. Тепер ми знаємо, що манули живуть і на схилах Джомолунгми.

«Ці знахідки розширили ареал проживання манула на східний Непал і додали новий вид до списку відомих ссавців у Національному парку Сагарматха», – йдеться у статті.

Манул – дуже пухнастий і таємничий хижак, якого в соцмережах часто називають «сердитим котом» (grumpy cat) через серйозне кругле обличчя.