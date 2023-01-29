Міноборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотників

Про це повідомили в Міноборони України.

Зазначають, що під час спільної наради представників Міноборони України, Генштабу Збройних Сил України й вітчизняних розробників та виробників БПЛА обговорили потреби й запити української армії.

У зв’язку з цим Міноборони у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для українських захисників. На цей сегмент планують спрямувати близько 20 млрд грн.

Також під час зустрічі обговорили поглиблення співпраці з українськими розробниками та виробниками БПЛА. Так за останній час було укладено 16 договорів із вітчизняними виробниками безпілотників.

Наразі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії в Україні вважається найпростішою в Європі, оскільки триває не півтора-два роки, а декілька тижнів. Зокрема з листопада 2022 року по січень 2023 року Міноборони отримало 75 заявок на БПЛА різних типів від українських виробників. 13 з них уже отримали кодифікацію та затвердили технічні умови, ще 3 типи безпілотників перебувають на стадії кодифікації.