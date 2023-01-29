 
«  
  »

Глава МЗС Фінляндії натякнув на причетність Росії до зриву вступу Швеції в НАТО

Пекка Гаавісто
Міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекки Гаавісто.

За словами Гаавісто, потенційні зв’язки ультраправого політика Расмуса Палудана, який спалив священну книгу ісламу в центрі Стокгольма, з Росією «були розслідувані, і було знайдено певні зв’язки в його оточенні».

«Цей епізод порушує питання про те, що є якась третя сторона — наприклад Росія — або якась інша сторона, яка виступає проти членства в НАТО і прагне до провокацій для досягнення цієї мети. Це непростимо», — сказав він.

До цього уряд Швеції публічно не коментував зв’язок між Палуданом та Росією, але прем’єр-міністр Ульф Крістерссон цього тижня відзначив «сили», які можуть хотіти не допустити членства країни у військовому альянсі.

  • Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 — дочірньої компанії Russia Today. Сам Палудан у коментарі шведським ЗМІ заявив, що збирається «щоп’ятниці» палити Коран перед посольством Туреччини, доки вона не припинить блокувати вступ Швеції до НАТО.
29 января, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  