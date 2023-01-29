Безпілотники атакували завод Міноборони Ірану

В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів — іранське видання Iribnews

Як повідомляє видання, вибух стався на одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони Ірану.

За словами заступника з питань політичної безпеки очільника Ісфахана Мохаммад-Реза Джан Нішарі, на завод була здійснена невдала атака безпілотників.

«Завдяки прогнозам і оборонним заходам, які були підготовлені заздалегідь, один з безпілотників був уражений засобами протиповітряної оборони та збитий, а два інших потрапили в оборонні пастки та знищені», – заявив він.

Чиновник повідомив, що внаслідок повітряної атаки було завдано незначних пошкоджень даху заводу, обійшлося без жертв, при цьому центр не виведено з ладу.

Він також розповів, що силові структури країни проводять дії зі встановлення осіб, причетних до атаки на завод.