«Аватар 2» став четвертим з найкасовіших фільмів всіх часів

Про це пише Deadline.

Наразі стрічка Кемерона зібрала у світовому прокаті $2,075 млрд. Своєю чергою «Зоряні війни: Пробудження Сили» в прокаті свого часу зібрав $2,071.

Тепер у рейтингу найкасовіших фільмів за всю історію стрічки Кемерона займають три з чотирьох перших позицій. Перші три позиції належать «Аватару», «Месникам: Фінал», «Титаніку».

Також зазначається, що Paramount робить внутрішній перевипуск «Титаніка» до Дня Святого Валентина, а Disney випустив фільм «Людина-мураха та Оса: Квантоманія», тож попереду можлива нова боротьба за першість.

Для Disney нещодавні досягнення «Аватара» означають, що студія випустила три з п’яти найкращих світових фільмів.