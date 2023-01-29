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«Аватар 2» став четвертим з найкасовіших фільмів всіх часів

кадр з фільму "Аватар: Шлях води"
Всього за три дні з минулого рекорду, «Аватар 2» обігнав черговий фільм — «Зоряні війни: Пробудження Сили» — у рейтингу найкасовіших стрічок за всю історію та зайняв 4 місце у рейтингу

Про це пише Deadline.

Наразі стрічка Кемерона зібрала у світовому прокаті $2,075 млрд. Своєю чергою «Зоряні війни: Пробудження Сили» в прокаті свого часу зібрав $2,071.

Тепер у рейтингу найкасовіших фільмів за всю історію стрічки Кемерона займають три з чотирьох перших позицій. Перші три позиції належать «Аватару», «Месникам: Фінал», «Титаніку».

Також зазначається, що Paramount робить внутрішній перевипуск «Титаніка» до Дня Святого Валентина, а Disney випустив фільм «Людина-мураха та Оса: Квантоманія», тож попереду можлива нова боротьба за першість.

Для Disney нещодавні досягнення «Аватара» означають, що студія випустила три з п’яти найкращих світових фільмів.

29 января, 2023 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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