ЗСУ відбили атаки поблизу 12 населених пунктів

Про це мовиться у зведенні від Генштабу ЗСУ на фейсбуці.

За добу 28 січня росіяни завдали 10 ракетних і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з РСЗВ

«Протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних, один з них по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах у місті Очакові. Є поранені та загиблі серед мирного населення», — наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що окупанти надалі ведуть наступальні дії Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняються.

Тоді ж Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу 12 міст і сіл Луганщини й Донеччини, а також знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БПЛА типу «Суперкам»

Упродовж доби 28 січня ЗСУ відбили атаки окупантів неподалік 12 міст і сіл, серед них: Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

Зокрема українська авіація завдала 8 ударів по районах концентрації особового складу противника, їхньої зброї й техніки, також уражено позицію зенітно-ракетних комплексів.

«Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу «Суперкам». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника та 5 районів зосередження його живої сили», — додали в Генштабі.

Ситуація за напрямками

Зазначається, що фахівці не виявили наступальних угруповань ворога на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

На Сіверському напрямку росіяни гатили з мінометів у районі Миколаївки Чернігівської області та Рожковичі і Бачівськ — Сумської.

На Слобожанському напрямку не вщухають обстріли міст і сіл уздовж лінії зіткнення. Під вогневим ураженням опинилися понад 30 населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти завдали вогневого впливу по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема, це — Іванівка, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку загарбники атакували райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Дружба, Північне, Залізне і Торецьк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під вогнем опинилися Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку знову обстріляно Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Новопіль на Доннечині, а також Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Загалом понад 30 міст і сіл.

На Херсонському напрямку під обстрілами з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів опинилися райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Комишани та Херсон.