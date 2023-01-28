Західні партнери пообіцяли нам 321 танк – посол України у Франції

Про це він сказав в ефірі французького каналу BFMTV.

“На сьогоднішній день багато країн офіційно підтвердили свою згоду на поставку 321 важкого танка в Україну”, – заявив дипломат, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

Омельченко наголосив на важливості того, щоб українські війська отримали танки якнайшвидше.

“Що стосується термінів поставки, то вони варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають”, – пояснив посол.

“Нам потрібна ця допомога якнайшвидше. Якщо чекати до серпня чи вересня, то буде занадто пізно”, – наголосив він.

За словами Омельченка, Україна готується до можливого наступу Росії на кількох фронтах навесні 2023 року. “Ми не боїмося, ми готуємося дуже серйозно”, – зазначив дипломат.