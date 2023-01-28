Вкрадений дирижабль

Ахтунг! Увага! Новий «Катрусин кінозал»!

Шановні пані та панове! Сьогодні в нас ще одна суббота, а отже шаббат шалом, та зовсім вже забутий шедевр чеського кіно для дітей та дорослих.



Вгадайте, де знімали перші кольорові фільми в стилі «Стімпанк»?

Не вгадаєте! Це геній чеського кіно, неймовірний Карел Земан.

Хотілося б почати з «Таємниці острова Бек-Кап», та подивимось ми перлину анімаціїї та комбінованого монтажу, неймовірний стім-панк блокбастер (комедійний)….

Це — трам-пам-пам «Викрадений дирижабль».

Мій друг, коли його подивився, заявив — «це звиздець, таке знімали в Чехословаччині??»

Так, мій друже. Історія в фільмі проста — діти, серед яких син прокурора міста, викрадають випадково надсучасний дирижабль. За ними полює власник, репортери, невідома військова імперія, та ще бо зна хто.

Дітки опиняються на острові , де живе капітан Немо, полюють на носорігів, та повертаються героями, де потрапляють в судовий процесс. По дорозі з ними трапляються різні пригоди.

Легендарна фігура чеської анімації, знаменитий КарелЗеман зняв кілька фільмів в такому стилі, в нього є величезний музей. Це фактично чеський Хаяо Міядзакі.



До речі фільм взагалі побудований на дотепниї гегах та прикольчиках, в картині п’ють чеське пиво перед тим як вдарити пустим кухлем когось по голові. Пиво п’ють навіть діти на дирижаблі під час обіду (тоді можна було).

Вас чекають неймовірні події, хі-хі та ха-ха, тому теж запасайтеся пльзенським, або просто беріть уманьське, але тіко пастерізоване. Якщо є свіжий Троянів — теж рекомендую. На пітвори години знадобиться 1,5 л на душу населення та смачний закусон.

Фільм дуже рекомендується для перегляду з дітьми — можне після цього нарешті вони зацікавляться творчістю Жюля Верна.

Фільм транслювався в СРСР в обмеженому прокаті перед вторгненням комуністів у Чехословаччину, а тому є переклад з дубляжем російською.

Ну, а якщо знайдете в оригіналі, то теж все буде зрозуміло.

А перед паном Земаном, я знімаю шляпу, та прийму за його вклад в кінематограф соточку!

В дійсності з сюжетних ліній цього фільму в Голлівуді в багатьох фільмів ноги ростуть. Як й з винаходів пана Земана.

Віталій Рождаєв