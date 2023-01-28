Україна очікує від партнерів два батальони винищувачів – речник Повітряних сил

Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі у рамках першого подібного пакету допомоги.

Про це у коментарі іспанському виданню El Pais заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Військовий пояснив, що мова йде про два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків.

За його словами, пріоритетом для України є американські винищувачі F-16. Проте також розглядаються як варіанти французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen.

Речник Повітряних сил зазначив, що, крім складних політичних дискусій та рішень щодо передачі літаків, Україна не зможе відразу розраховувати на сучасні винищувачі на полі бою. Ігнат вважає, що потрібно не менше ніж півроку на навчання пілотів і команд наземного обслуговування.