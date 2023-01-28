«Руйнування значні»: ДТЕК заявив, що аварійні відключення на Одещині триватимуть до кінця січня

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії нагадали, що внаслідок російської ракетної атаки 26 січня енергетична інфраструктура Одеської області зазнала пошкоджень, тому в регіоні застосовують екстрені відключення світла.

«На жаль, руйнування дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня. До їх завершення Одещина не зможе повернутись до стабілізаційних графіків», — ідеться в повідомленні.

У ДТЕК підкреслили, що енергетики стараються давати світло жителям Одеси «хоча би по декілька годин на добу».

«Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно 4 години на добу», — резюмували в компанії.