 
«  
  »

«Руйнування значні»: ДТЕК заявив, що аварійні відключення на Одещині триватимуть до кінця січня

відключення електроенергії
Унаслідок масованої ракетної атаки 26 січня енергооб’єкти на Одещині зазнали значних руйнувань, тому аварійні відключення світла триватимуть до кінця місяця

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії нагадали, що внаслідок російської ракетної атаки 26 січня енергетична інфраструктура Одеської області зазнала пошкоджень, тому в регіоні застосовують екстрені відключення світла.

«На жаль, руйнування дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня. До їх завершення Одещина не зможе повернутись до стабілізаційних графіків», — ідеться в повідомленні.

У ДТЕК підкреслили, що енергетики стараються давати світло жителям Одеси «хоча би по декілька годин на добу».

«Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно 4 години на добу», — резюмували в компанії.

28 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  