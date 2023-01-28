Почему холодильник громко работает — Основные причины

Давно прошли те времена, когда холодильники шумели во время работы. Это явление наблюдалось, когда потребители использовали устаревшие модели агрегата. Сегодня практически бесшумное функционирование холодильника является абсолютной нормой, но если вы заметили, что ваш «ледяной друг» стал издавать странные звуки – не стоит игнорировать ситуацию. Наши специалисты по ремонту холодильников из сервис-центра — 24master.com.ua/remont-xolodilnikov, помогут выяснить, почему холодильник громко щелкает, шумит или гудит, и как справиться с этой проблемой.

Причины шумной работы агрегата

Одной из частых причин шумной работы холодильника, является неправильная установка. Скорее всего, на кухне неровные стены или пол, что вызывает гул агрегата. Помимо этого, специалисты выделяют и другие причины:

перебои с электросетью;

сбои в работе мотора;

компрессору не хватает воздуха;

проблемы с амортизаторами;

вероятна утечка фреона (хладагента или вещества, применяемого в холодильных установках);

забился фильтр;

неправильное использование транспортировочных креплений и болтов.

Каждая из этих проблем имеет свои причины, а также пути устранения. Если шумная работа холодильника связана с тем, что он неправильно установлен, необходимо решить эту проблему. Поверхность, на которую ставится агрегат, должна быть ровной, и в этом свою роль сыграют специальные регулируемые ножки. Подобная подставка легко справится с возникшей неприятностью.

Если вопрос, как правильно установить холодильник, остается открытым, то стоит также обратить внимание, что технику нельзя ставить поблизости радиаторов и труб, выполняющих отопительную функцию, а также рядом с газовыми и электрическими плитами.

Отдельного внимания заслуживают транспортировочные крепления холодильника. Перед тем, как запустить агрегат, необходимо снять болты и, если причина шума заключается в них, то ситуация разрешится.

Если шумит мотор или забился фильтр

Одной из частых проблем, с которыми сталкивается владелец агрегата, является выход из строя мотора. Это приводит к тому, что холодильник начинает шуметь и издавать странные звуки. Вполне возможно, мотор перегрелся, о чем сообщает доносящийся гул. Также вероятно, что шум возникает из-за смазки, которая по причине нагрева становится слишком жидкой и не обеспечивает нужного скольжения. В этом случае оптимальным вариантом станет обращение к специалисту, поскольку самостоятельно устранить неполадку очень сложно.

Еще одна частая проблема шумной работы холодильника – плохое функционирование фильтра. В норме он должен удерживать в себе различные частицы, но если он забивается, то продуктивность работы такой детали становится слабой.

Что делать, если забилась эта часть агрегата? Актуальным сразу же становится вопрос о том, как почистить фильтр холодильника. Лучше всего обратиться с проблемой к специалисту, но, как показывает практика, в ряде случаев чистка может быть не слишком эффективной. Если устранить шум не удается, оптимальнее всего заменить испорченный фильтр на новый.

Утечка хладагента: причины и признаки

Сильный шум, отчетливо слышный во время работы холодильника, может указывать на утечку фреона. Есть и другие признаки, по которым можно понять, что хладагент начинает вытекать. На это указывают следующие, помимо гула, особенности:

агрегат начинает слабо морозить, что отражается на хранении продуктов;

компрессор начинает работать больше положенного времени, что тоже указывает на нехватку охлаждения;

заморозка может вообще отсутствовать;

если холодильник оснащен специальным экраном, индикаторы могут просигнализировать о наличии проблемы мигающим светом.

Почему происходит утечка хладагента (фреона)? Причинами такой проблемы может быть как неправильная перевозка агрегата, так и заводской брак. В некоторых случаях владельцы техники спешат с разморозкой холодильника, вызывая повреждение трубки острыми предметами. Проблема с фреоном может также возникнуть в результате отсутствия разморозки в течение длительного периода, а также в случае, если холодильник эксплуатируется долгое время, и в нем появляется ржавчина.

Для устранения проблемы рекомендуется обратиться к специалисту, поскольку без должного опыта определить, в каком месте происходит утечка фреона, не получится.

Проблемы с амортизаторами и нехватка воздуха компрессору

Еще одной распространенной причиной, по которой может шумно работать холодильник, является неполадка амортизатора. Эта деталь представляет собой кольцо из резины, которое дополнено пружиной. Если пружина лопается, холодильник начинает издавать стук. Чтобы решить проблему, потребуется заменить испорченный амортизатор на новый, не забыв нанести смазку на резьбовые участки.

Если обнаружилась проблема, связанная с недостаточным количеством воздуха компрессору, необходимо выяснить, что стало ее причиной. Чаще всего в этом виновата неправильная установка агрегата, который слишком близко приставлен к стене задней частью, или же возможны проблемы с мотором компрессора. В том или ином случае стоит обратиться к специалисту, чтобы устранить неполадку и обеспечить изделию бесшумную работу, а в дальнейшем – проводить профилактические работы по уходу за агрегатом не реже раза в месяц.