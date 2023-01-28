Міністр оборони Німеччини: Про надання Україні винищувачів «не може бути й мови»

Про це він сказав в інтерв’ю Suddeutsche Zeitung, повідомляє «Європейська правда».

«Я думаю, що про це не може бути й мови. Винищувачі є набагато складнішими системами, ніж бойові танки, і мають зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць. Там ми б заглибилися у виміри, від яких я б зараз дуже застерігав», – вважає Пісторіус.

Нагадаємо, після повідомлень ЗМІ про те, що Україна отримає танки Leopard 2 від Німеччини й M1 Abrams – від США глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що друзі України «взяли в роботу» постачання літаків F-16.