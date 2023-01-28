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Аналітики ISW назвали напрям можливого нового наступу армії РФ

російська армія, мобілізація
Експерти Інституту вивчення війни попередили, що новий наступ росіян може відбутися на Луганщині або поблизу Вугледара, Донецька область

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як ствердили фахівці, нещодавні обмежені російські наземні атаки в Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил і створення умов для наступу на Луганщині.

Окрім того, саме на цей напрямок РФ передислоковує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі.

Аналітики попередили: імовірно, Росія запланувала наступ на Луганщину, однак це може статися і в районі Вугледара, Донецька область.

Одночасно зазначається, що за оцінкою експертів новий російський наступ із території Білорусі залишається маловірогідним. «Як і раніше немає ознак того, що російські війська формують ударні групи в Білорусі; Російські елементи в там здебільшого використовують білоруську інфраструктуру та навчальний потенціал для тренувальних ротацій».

28 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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