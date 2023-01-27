ЗСУ уразили 9 районів скупчення росіян, 4 пункти управління й відбили атаки в 11 містах і селах

Про це у ранковому зведенні 27 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони минулої доби, 26 січня, відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також удар по позиції його зенітно-ракетного комплексу.

Крім того, збито 3 ворожих розвідувальних БПЛА.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 2 райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та 2 інших важливих ворожих об’єкти.

За добу Росія здійснила 70 пусків ракет по Україні, 47 з них збиті

Протягом 26 січня противник завдав 44 авіаційних удари. 18 із них — з використанням БПЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе збиті.

Ворог здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено. А також 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об’єкти.

Високою залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

РФ нарощує авіаційне угруповання в Білорусі під виглядом спільних навчань

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою, наступальних угруповань противника не виявлено.

Проте, триває спільне навчання, під виглядом якого Російська Федерація нарощує авіаційне угруповання на території Білорусі.

Також відомо, що артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Тимоновичі і Сеньківка Чернігівської області; Тимофіївка, Павлівка і Велика Писарівка на Сумщині, а також Стрілеча, Тернова, Варварівка, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Бударки, Колодязне та Новомлинськ Харківської області.

Ворожі війська продовжують обстрілювати населені пункти України з різного озброєння

На Куп’янському напрямку противник обстріляв Дворічне, Синьківку, Подоли, Орлянку, Піщане, Табаївку, Берестове та Лозову на Харківщині; Стельмахівку Луганської області, а також Іванівку на Донеччині.

На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили райони Макіївки, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області, а також Ямполівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Авдіївку, Водяне, Красногорівку, Георгіївку та Мар’їнку.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Донеччині, а також Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли Херсон.