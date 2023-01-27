Запад и Украина больше не видят в Абрамовиче ключевого посредника

Российский олигарх Роман Абрамович рискует попасть и под американские санкции, так как его попытки стать посредником в достижении мира между Украиной и Россией не увенчались успехом, следует из публикации Wall Street Journal.

Почти год назад Абрамович предпринял отчаянную попытку помочь остановить войну в Украине, спасти свою репутацию на Западе и свое состояние в 15 млрд долларов, напоминают авторы статьи.

Западные политики надеялись, что бизнесмен сможет подготовить почву для содержательных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, с которым у него тесные связи, но поскольку конца боевым действиям не видно, украинские, американские и европейские официальные лица заявили, что они отказались от ожиданий того, что Абрамович может сыграть ключевую роль посредника в диалоге, говорится в публикации.

После провала мирных переговоров, которые он помог организовать в апреле, Абрамович теперь способствует более конкретным сделкам по обмену пленными и вывозу зерна из Украины и аммиака из России, пишут авторы.

Официальные лица США заявили, что относятся к Абрамовичу все более осторожно. Они пока воздерживаются от того, чтобы последовать за Великобританией, Канадой и Европой и ввести против него санкции, на чем настаивает Украина.

Киев недавно внес Абрамовича в свой санкционный список, но действие санкций приостановлено до тех пор, пока не будут возвращены военнопленные.

В дискуссиях между Россией и Украиной «он может играть роль, если есть необходимость вмешиваться в какие-то вопросы», сказал Михаил Подоляк из офиса президента Украины. «Но это не роль посредника, которую он играл в первых раундах переговорного процесса», — подчеркнул Подоляк.

«Когда кто-то потерял свою эффективность, пришло время применить к нему санкции, — сказал изданию бывший американский дипломат Джим Вассерстром. — Это не бесплатный пропуск на всю жизнь».