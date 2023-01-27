За добу Росія втратила на війні в Україні 850 військових та вертоліт

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 27 січня 2023 року Росія позбулася на війни в Україні:
- особового складу ‒ близько 124 710 (+850) осіб,
- танків ‒ 3182 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6340 (+6) од,
- артилерійських систем – 2180 (+11) од,
- РСЗВ – 452 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 221 (+1) од,
- літаків – 292 (+0) од,
- гелікоптерів – 283 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33),
- крилаті ракети ‒ 796 (+47),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 199 (+4).
Остаточні дані уточнюються.
«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили у Генштабі.
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