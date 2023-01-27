За добу Росія втратила на війні в Україні 850 військових та вертоліт

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 27 січня 2023 року Росія позбулася на війни в Україні:

особового складу ‒ близько 124 710 (+850) осіб,

танків ‒ 3182 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6340 (+6) од,

артилерійських систем – 2180 (+11) од,

РСЗВ – 452 (+0) од,

засоби ППО ‒ 221 (+1) од,

літаків – 292 (+0) од,

гелікоптерів – 283 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33),

крилаті ракети ‒ 796 (+47),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 199 (+4).

Остаточні дані уточнюються.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили у Генштабі.