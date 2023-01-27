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За добу Росія втратила на війні в Україні 850 військових та вертоліт

розбита техніка окупантів у Бучі
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на українській землі щонайменше 124,7 тис. окупантів, 3182 танки, 1941 БПЛА й 283 гелікоптери

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 27 січня 2023 року Росія позбулася на війни в Україні:

  • особового складу ‒ близько 124 710 (+850) осіб,
  • танків ‒ 3182 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6340 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2180 (+11) од,
  • РСЗВ – 452 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+1) од,
  • літаків – 292 (+0) од,
  • гелікоптерів – 283 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+47),
  • кораблі /катери  ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 199 (+4).

Остаточні дані уточнюються.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили у Генштабі.

27 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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