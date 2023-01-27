Санкции против режимов Путина и Лукашенко смогут идти в одном пакете ЄС передасть Україні ще 1000 генераторів через логістичний хаб у Польщі » Відбулося перше засідання «фінансового Рамштайну» У четвер, 26 січня, Україна провела з міжнародними партнерами перше засідання «фінансового Рамштайну» в онлайн-форматі Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він озвучив перед міжнародними партнерами ключові завдання: Забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році. «Маємо €18 млрд від ЄС та майже $10 млрд від США. Розраховуємо профінансувати різницю дефіциту за допомогою МВФ», — зазначив Шмигаль. Спланувати й забезпечити початок відновлення України. «Для цього уряд визначив 4 пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відбудова житла, критичної і соціальної інфраструктури», — підкреслив очільник уряду. Координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору (страхування воєнних ризиків, державно-приватне партнерство, допомога у фінансуванні проєктів підтримки малого бізнесу). Варто зазначити, що 12 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення «фінансового Рамштайну».