Відбулося перше засідання «фінансового Рамштайну»

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він озвучив перед міжнародними партнерами ключові завдання:
- Забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році.
«Маємо €18 млрд від ЄС та майже $10 млрд від США. Розраховуємо профінансувати різницю дефіциту за допомогою МВФ», — зазначив Шмигаль.
- Спланувати й забезпечити початок відновлення України.
«Для цього уряд визначив 4 пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відбудова житла, критичної і соціальної інфраструктури», — підкреслив очільник уряду.
- Координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору (страхування воєнних ризиків, державно-приватне партнерство, допомога у фінансуванні проєктів підтримки малого бізнесу).
Варто зазначити, що 12 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення «фінансового Рамштайну».
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