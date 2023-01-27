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Відбулося перше засідання «фінансового Рамштайну»

на фото онлайн-засідання "фінансового Рамштайну"
У четвер, 26 січня, Україна провела з міжнародними партнерами перше засідання «фінансового Рамштайну» в онлайн-форматі

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він озвучив перед міжнародними партнерами ключові завдання:

  • Забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році.

«Маємо €18 млрд від ЄС та майже $10 млрд від США. Розраховуємо профінансувати різницю дефіциту за допомогою МВФ», — зазначив Шмигаль.

  • Спланувати й забезпечити початок відновлення України.

«Для цього уряд визначив 4 пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відбудова житла, критичної і соціальної інфраструктури», — підкреслив очільник уряду.

  • Координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору (страхування воєнних ризиків, державно-приватне партнерство, допомога у фінансуванні проєктів підтримки малого бізнесу).

Варто зазначити, що 12 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення «фінансового Рамштайну».

27 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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