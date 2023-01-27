В Україні створять перші у світі ударні роти БПЛА

Про це поінформували в міністерстві оборони.

Зазначається, що рішення про створення ударної роти БПЛА ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.

«Спільно з міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та Держспецзв’язку, в межах проєкту «Армія дронів», створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами, для повноцінної реалізації проєкту», — наголосили в міністерстві.

Для організації ударної роти БПЛА вже відібрали фахівців, які очолять угруповання:

«Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках. Головний партнер з навчання ударних рот — військова школа Боривітер», — додали у відомстві.