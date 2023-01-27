В России запретят фильмы о Гарри Поттере

С 31 января из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о волшебнике Гарри Поттере. Фильмы пропадут из библиотек «Амедиатеки» и «Кинопоиска».

Представители «Амедиатеки» пояснили, что это связано с истечением срока лицензионных прав на демонстрацию фильмов франшизы от киностудии Warner Bros. В онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» в разделе о фильмах связанных со вселенной Гарри Поттера появились сноски, что ленты будут доступны до 31 января. «Амедиатека» предоставляла доступ к этим картинам «Кинопоиску», а также онлайн-кинотеатрам ivi, Okko, KION и Wink.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину кинокомпании Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony — приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка. Warner Bros. также запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в «Национальную медиагруппу». Это СТС, РЕН-ТВ, «Пятый канал» и «Домашний», а также видеосервис more.tv.