В России заблокировали доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

В России в пятницу по требованию Роскомнадзора заблокировали доступ к сайтам ЦРУ и ФБР, а также к сайту Госдепа США Rewards for Justice. Это сайт программы, в рамках которой США выплачивает вознаграждения за информацию об угрозах для национальной безопасности страны.

Причина блокировки ресурсов не сообщается, сайты заблокированы с 26 января.

В мае прошлого года глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что публикации ЦРУ на русском языке являются подстрекательством к госизмене и «неприкрытой попыткой вербовки».

2 мая ЦРУ на своем канале в YouTube опубликовало видеоролик на русском языке, в котором сообщало, как можно безопасно связаться с ними для передачи информации.

В свою очередь, российская служба внешней разведки еще в апреле 2021 года открыла интернет-приемную в даркнете, где просит делиться информацией об «угрозах безопасности РФ».