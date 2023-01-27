Санкции против режимов Путина и Лукашенко смогут идти в одном пакете

Министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис уверен, что в Брюсселе есть намерение уравнять санкции ЕС против российского и белорусского режимов.

Глава МИД Литвы также сообщил, что его страна поддержит этот процесс, поскольку это будет способствовать закрытию транзита санкционных товаров в Россию.

Общаясь на эту тему с литовскими журналистами, Габриэлюс Ландсбергис, в частности, сказал: «Обычно мы не разглашаем, пока переговоры не завершились. Сейчас, честно говоря, они только начались, вчера ночью обсуждали представленные санкции. Могу только сказать, что там есть фамилии конкретных лиц, есть некоторые секторальные санкции». И добавил, что процесс внедрения санкций будет непростым, но Литва неуклонно продвигает его вперед.

Руководитель внешнеполитического ведомства Литовской Республики также подчеркнул необходимость внесения в санкционный список корпорации «Росатом»: «Надеюсь, мы не избежим этой темы, несколько этапов которой уже закрыты, но надеюсь, дискуссии продолжатся», — отметил он.

В четверг Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которым утвердила свои требования о создании специального трибунала по преступлению и агрессии РФ против Украины. В нем значительное внимание уделено созданию нового международно-правового механизма наказания за преступление агрессии. Также ассамблея уделила особое внимание тому, что ответственными за преступление агрессии должны быть представители руководства России и Беларуси, которые в документе упоминаются на одном уровне.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала на эту тему с литовскими и белорусскими экспертами.

«Чтобы санкции были эффективными, надо их направлять и против Беларуси»

Предшественник Габриэлюса Ландсбергиса на посту министра иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс (Linas Linkevičius) допускает, что вина Лукашенко в развязывании войны против Украины неравнозначна по сравнению с виной Путина, поэтому нельзя их уравнивать на 100%. Но не следует также сомневаться в том, что Россия использует Беларусь в качестве плацдарма для атак против Украины и эксплуатирует всю военную и гражданскую инфраструктуру Беларуси для своих экспансионистских целей.

«По сути, можно говорить лишь об остатках суверенитета и независимости Беларуси. Лукашенко держится у власти только по воле Кремля – и это объективная ситуация. Но мы не забыли и то, что происходило пару лет назад – все эти репрессии против гражданского населения, преследования, пытки и изнасилования – все это мы очень хорошо помним. Мы помним и гибридную операцию с использованием мигрантов из стран Азии и Африки»», — отметил Линас Линкявичюс в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Несмотря на то, что ситуация на белорусско-литовской границе сейчас заметно лучше, чем полтора года назад, и фиксируются лишь единицы попыток ее незаконного пересечения, не следует сбрасывать со счетов возможные планы режима Лукашенко обострить кризисную ситуацию. «А сейчас надо обратить внимание и сделать максимально все возможное, чтобы те санкции, которые введены против России, невозможно было бы обойти. Мы видим эти попытки обхода, и Беларусь принимает в них самое активное участие. Чтобы санкции были эффективными, надо их направлять, в том числе, и против Беларуси. Я надеюсь, что в начале февраля Евросоюз подойдет к этому вопросу, и будут приняты какие-то решения», — отмечает Линас Линкявичюс.

При этом он подчеркивает, что санкции будут вводиться не против граждан Беларуси, и что здесь в первую очередь имеется в виду режим Лукашенко. Под ударом должны оказаться те, кто его снабжает и финансирует, самое пристальное внимание должно быть обращено на то, откуда у официального Минска берутся доходы – на нынешний белорусский истеблишмент, банковскую систему, торговые компании.

«Если Беларусь и Россия будут восприниматься как одно целое, то в конечном итоге проиграют беларусы»

Представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» охарактеризовал происходящее весьма образно: «Во-первых, политические формулировки, касающиеся санкций, напоминают спринтера – они рождаются, появляются в публичном поле и бегут очень быстро. А вот, что касается реализации озвученного на практике с эффективный продуманным механизмом, то это уже такой марафонец-стайер. А эту дистанцию уже не все могут преодолеть и добежать до финишной ленточки».

То есть, по мнению белорусского оппозиционера, количество разных инициатив, в том числе касающихся санкционной политики, гораздо больше, чем количество предлагаемых эффективных механизмов их реализации. И в этом заключается проблема.

«Во-вторых, — продолжает Анатолий Лебедько, — с заявлением, которое озвучил глава внешнеполитического ведомства Литвы, не все может быть так просто, потому что с этим может не согласиться официальный Киев. Мы уже видели, что Беларусь не фигурировала в последних санкционных пакетах, которые касались Путина, а нам казалось, что через запятую там должна быть и Беларусь. И это связано с тем, что Киев в той или иной степени проводит Realpolitik, и вынужден работать на главную цель – не допустить того, чтобы армия Беларуси была втянута в войну. Это их цель, и они на нее работают всеми доступными и возможными средствами».

Исходя из этого, представитель Тихановской не исключает неких кулуарных коммуникаций между Киевом и Минском, где Киев может попытаться продемонстрировать готовность стать сдерживающим фактором в санкционной политике против режима Лукашенко.

Наконец, Анатолий Лебедько призывает не сбрасывать со счетов геополитический фактор. «Когда возникла необходимость и потребность для ООН, чтобы Беларусь использовалась, как логистическая цепочка для транспортировки зерна, то это сработало. Есть проблема транспортировки, в которой заинтересована не только Украина, но и ООН, которая может быть лоббистом и это тоже может влиять на санкционную политику», — подчеркивает он.

И в конце своего комментария отмечает, что Светлана Тихановская и ее команда делают очень многое, чтобы Россия и Беларусь не воспринимались как единое целое. «Это правильно и с политической точки зрения, и потому, что она лоббирует интересы того огромного числа белорусов, которые выступают против Лукашенко. У нас общественное мнение качественно отличается от российского – в подавляющем большинстве беларусы против войны, против Лукашенко. А в России большинство поддерживает и Путина и войну. Но если мы допустим, что Беларусь и Россия будут восприниматься как одно целое, то в конечном итоге проиграют беларусы», — заключает представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству.

Как сообщал ранее “Голос Америки”, Украина уже призвала ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию «Росатом» в следующий раунд санкций. «Вы чувствуете себя комфортно с таким партнером? Кто вторгается в соседнюю страну, одновременно строя вашу атомную электростанцию?», – заявил высокопоставленный украинский дипломат, присутствовавший на встрече 13 января с дипломатами ЕС в Брюсселе. 16 января президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины и подписал указ о персональных санкциях в отношении 198 человек. В санкционный список вошли граждане Российской Федерации, Украины и Беларуси.