РФ примусово вивезла 14 дітей із Херсона в дитбудинок «Елочка» в Криму, відомий жорстоким поводженням з вихованцями

Про це пише видання «Верстка».

Журналісти підтвердили, що не менш як 14 дітей-сиріт з Херсона російська влада перевезла до кримського дитячого будинку «Елочка».

У 2020 році російське ЗМІ «РИА-новости» назвало цю установу «дитячим концтабором» через умови, в яких утримують дітей на тимчасово окупованому півострові.

Автори звернули увагу на фотографії сиріт, які були опубліковані на сайті «Усиновлення у Московській області». Усі 14 дітей було сфотографовано в одних і тих же інтер’єрах дитячого будинку, який перебуває під керівництвом «кримського МОЗ» та спеціалізується на роботі з дітьми з ураженнями центральної нервової системи, порушеннями психіки та поведінки, слуху, зору та ВІЛ.

Журналісти Медузи також наголосили, що, за «Робочою програмою» дитячого будинку на 2021 — 2025 роки установа повинна прищеплювати вихованцям «патріотизм та громадянськість».