Пропозиція Берліна щодо «гібридного» трибуналу для Путіна не знаходить підтримки в ЄС

Міністр закордонних справ Анналена Бербок стикнулася з зустрічним вітром в ЄС щодо її пропозиції про притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє DPA.

На зустрічі міністрів юстиції ЄС у Стокгольмі в п’ятницю кілька міністрів висловилися за створення міжнародного трибуналу і пред’явлення звинувачень президенту Росії Владіміру Путіну. З іншого боку, Бербок нещодавно підтримала пропозицію щодо іншого підходу, визнавши, що Путіну не можна спочатку пред’являти звинувачення.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не має права розглядати злочин агресії проти України, скоєний політичним і військовим керівництвом Росії. Причина: Росія не визнає своєї відповідальності.

Саме тому в листопаді Єврокомісія представила дві альтернативи того, як можна було б притягнути Москву до відповідальності за агресію. З одного боку, це можливість створення міжнародного спеціального суду. Другим варіантом був спеціальний суд, заснований на національному законодавстві України та укомплектований міжнародними суддями — так званий гібридний суд.

У середині січня Бербок виступала в Гаазі за створення трибуналу на основі українського законодавства, другий варіант. Вона визнала, що не може звинуватити Путіна, прем’єр-міністра Михаїла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова. Через їхній імунітет це, ймовірно, буде можливо лише після закінчення терміну їхніх повноважень.