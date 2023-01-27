Польща планує передати Україні ще 60 своїх танків, крім Leopard 2

Як повідомляє «Європейська правда», про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю канадському CTV News.

Коментуючи досягнуту згоду західних союзників щодо надання Україні сучасних танків, він відзначив роль у цьому Польщі, яка допомагала переконати решту і сама подала приклад.

«Польща стала першою країною, яка передала 250 танків близько пів року тому, чи вже навіть більше. Зараз ми готові надати 60 наших модернізованих танків, з яких тридцять – PT-91. І, на додачу, чотирнадцять Leopard 2 з тих, які у нас є», – зазначив Моравецький.

Він наголосив, що у Росії можуть бути ще тисячі танків – «кілька тисяч, а дехто каже, що й понад 15 тисяч», і якщо союзники справді хочуть допомогти Україні вистояти, підтримка має бути серйозною.

За його словами, вже передані Польщею машини стали вагомим аргументом, коли вона переконувала інших союзників погодитись на постачання танків західного зразка. Також Варшава наголошувала, що у разі успіху Путіна в Україні ця війна буде лише початком його спроб відновити імперію.

Матеуш Моравецький додав, що Польща продовжує працювати над тим, щоб до постачання танків Україні долучилося більше країн.