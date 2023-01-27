Окупанти зазнають втрат та відступають: ЗСУ успішно тримають оборону біля Вугледару на Донеччині

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російським військовим не вдається досягнути успіху біля Вугледара в Донецькій області, окупанти зазнають великих втрат.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

“Збройні сили Російської Федерації, використовуючи мотострілецькі підрозділи та морську піхоту, намагаються там досягнути значного успіху, але наражаються на серйозний опір від ЗСУ, зазнаючи втрат і відступають”, – розповів Череватий.

Зазначається, що протягом минулої доби окупаційні війська здійснили 322 обстріли та 58 бойових зіткнень. ЗСУ ліквідували 109 окупантів. Крім того, 188 росіян поранено. Ворог також втратив чотири танки, три гармати, три БМП та три безпілотники.