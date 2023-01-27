Міноборони Британії пояснило, як танки допоможуть Україні, і показало їх роботу

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з танкових навчань, показавши, на що вони здатні і як це може допомогти Україні у війні проти РФ.

«Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?

можливість знищувати інші танки,

підвищений захист,

здатність підтримувати комбіновані операції», – йдеться в повідомленні.

Міністерство показало відео з навчань у Латвії, на якому можна побачити роботу британських танків Challenger 2, німецьких Leopard, французьких Leclerc і американських Abrams.