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Міноборони Британії пояснило, як танки допоможуть Україні, і показало їх роботу

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з танкових навчань, показавши, на що вони здатні і як це може допомогти Україні у війні проти РФ.

«Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?

  • можливість знищувати інші танки,
  • підвищений захист,
  • здатність підтримувати комбіновані операції», – йдеться в повідомленні.

Міністерство показало відео з навчань у Латвії, на якому можна побачити роботу британських танків Challenger 2, німецьких Leopard, французьких Leclerc і американських Abrams.

27 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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