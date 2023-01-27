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Людей с российскими флагами удалили с теннисного турнира Australian Open

Демонстрация флагов России была запрещена организаторами в начале турнира

Четыре человека были удалены с турнира Australian Open по теннису за демонстрацию российского флага, запрещенного в спортивном комплексе Melbourne Park, и угрозы охране.

Об этом сообщили полиция и Федерация тенниса Австралии.

Представитель полиции сообщила, что нарушителям не были предъявлены обвинения, но они были выдворены с площадки.

Флаги появились в группе, собравшейся у Арены Рода Лейвера после того как в среду Новак Джокович одержал победу над российским теннисистом Андреем Рублевым в четверть-финале первого в этом сезоне турнира серии «Большого шлема».

По крайней мере на одном из флагов было изображение президента России Владимира Путина.

«Небольшая группа людей демонстрировала неуместные флаги и угрожала охране после матча в среду вечером и была удалена. Игрокам и их командам… напоминили о политике турнира в отношении флагов и символов и необходимости избегать ситуаций, которые могут привести к нарушениям, – говорится в заявлении федерации. – Мы будем и дальше тесно сотрудничать с охраной мероприятия и правоохранительными органами».

Флаги России и Беларуси были запрещены в Melbourne Park во второй день турнира Australian Open, после того как зрители принесли их на трибуны накануне.

27 января, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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