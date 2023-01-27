Комиссия парламента Швейцарии предложила снять ограничения на реэкспорт боеприпасов

Парламентская комиссия Швейцарии предложила отменить запрет, который не позволяет реэкспортировать боеприпасы швейцарского производства из других стран в Украину.

Рекомендация была поддержана 14 голосами «за» при 11 «против» и потребует одобрения всего парламента.

«Большинство членов комиссии считают, что Швейцария должна внести вклад в европейскую безопасность, включая поставки дополнительной помощи Украине», – говорится в пресс-релизе швейцарского парламентского комитета.

Ранее Швейцария отклонила призывы Германии разрешить ей реэкспортировать боеприпасы швейцарского производства в Украину, объясняя это тем, что такой шаг нарушит ее нейтралитет.

Однако давление на Берн с требованием пересмотреть его политику росло, в том числе на Всемирном экономическом форуме, который Швейцария принимает в Давосе.

В своем заявлении комиссия отметила, что ее предложение не нарушает правила швейцарского нейтралитета, поскольку оружие будет поставляться через другую страну, а не напрямую в зону конфликта.