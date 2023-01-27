Глава управления ООН по делам беженцев: Россия нарушает фундаментальные принципы защиты детей в Украине

Россия нарушает «основополагающие принципы защиты детей» в военное время, выдавая украинским детям российские паспорта и отдавая их на усыновление в Россию, заявил в интервью агентству Reuters глава агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди.

Выступая в офисе УВКБ ООН в Киеве после шестидневной поездки по стране, Филиппо Гранди сказал, что президент Украины Владимир Зеленский попросил агентство «сделать больше», чтобы помочь украинским детям из оккупированных регионов. «Предоставление им гражданства или усыновление противоречит фундаментальным принципам защиты детей в условиях войны, — сказал Гранди. — Это то, что происходит в России и не должно происходить».

Зеленский, выступая после встречи с Гранди в среду, призвал к созданию механизмов для «защиты и возвращения» депортированных в Россию украинских детей и взрослых, а также для наказания виновных в их насильственном переселении.

Гранди заявил, что его агентство не может оценить число детей, которым выдали российские паспорта или отдали на усыновление в Россию, поскольку доступ в страну крайне ограничен. «Доступ был довольно редким, спорадическим и не беспрепятственным, если вы понимаете, что я имею в виду», — отметил он.

Россия ранее отвергала обвинения в похищении украинских детей в свой адрес. «Мы категорически отвергаем необоснованные обвинения в том, что российские власти похищают детей», — говорил в июле первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.