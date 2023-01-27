Франція може передати бойові літаки Україні

У Франції не виключають можливості передачі винищувачів ЗСУ, але за умови, що це не призведе до ескалації війни, не підірве національну чи європейську безпеку та буде корисним для українців.

Про це заявив близький соратник президента Франції Емманюеля Макрона, глава комітету Національної асамблеї з національної оборони та збройних сил Томас Гассілуд, передає Цензор.НЕТ

«Ми повинні вивчати запити у кожному конкретному випадку і залишати всі двері відчиненими. Найближчими тижнями ми побачимо, що станеться далі, оскільки події розвиваються швидко», – сказав французький депутат.

Він також зазначив, що Франція навряд чи відправить танки Leclerc, тому що вони не відповідають оголошеним постачанням із США та Німеччини. Раніше Макрон говорив, що «нічого не відкидає» щодо можливості постачання Україні танків Leclerc.