Бельгія передасть Україні ракети AIM-120 AMRAAM для NASAMS та стрілецьку зброю

Бельгія готується надати Україні рекордний пакет військової допомоги.

ЗСУ можуть отримати від Бельгії зброї на 90 млн євро. Це рівнозначно вартості всієї бельгійської допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії, пише видання L’Echo.

За інформацією видання, серед іншого Бельгія надішле українським військовим ракети типу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM, які можна застосовувати як зенітні у складі комплексів NASAMS.

Також до пакету допомоги увійдуть пускові установки для ЗРК Mistral, однак без ракет, оскільки наразі Бельгія їх не має. Крім того, військова допомога Брюсселя включатиме стрілецьку зброю та боєприпаси до неї. Точну кількість пускових установок та зброї на разі не називають.