Армія РФ сьогодні є слабшою, ніж 11 місяців тому, але досі небезпечна, – Білий дім У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях ввели екстрені відключення світла » За добу Росія втратила в України 780 солдатів, 2 літака і гелікоптер З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні понад 123 тис. солдатів, 292 літаки та 282 гелікоптери Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Від 24 лютого 2022 року до 26 січня 2023 року Росія втратила в Україні: особового складу – близько 123 860 (+780) осіб,

танків – 3175 (+14) од.

бойових броньованих машин – 6334 (+27) од,

артилерійських систем – 2169 (+15) од,

РСЗВ – 452 (+2) од,

засобів ППО – 220 (+0) од,

літаків – 292 (+2) од,

гелікоптерів – 282 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6),

крилатих ракет – 749 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19) од,

спеціальної техніки – 195 (+1). Остаточні дані уточнюються.