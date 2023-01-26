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За добу Росія втратила в України 780 солдатів, 2 літака і гелікоптер

втрати окупантів
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні понад 123 тис. солдатів, 292 літаки та 282 гелікоптери

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Від 24 лютого 2022 року до 26 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 123 860 (+780) осіб,
  • танків – 3175 (+14) од.
  • бойових броньованих машин – 6334 (+27) од,
  • артилерійських систем – 2169 (+15) од,
  • РСЗВ – 452 (+2) од,
  • засобів ППО – 220 (+0) од,
  • літаків – 292 (+2) од,
  • гелікоптерів – 282 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6),
  • крилатих ракет – 749 (+0),
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19) од,
  • спеціальної техніки – 195 (+1).

Остаточні дані уточнюються.

26 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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