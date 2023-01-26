Украина хочет заказать у Словакии еще 11 самоходок Zuzana. Всего их будет 35

Украина хочет заказать у Словакии еще 11 самоходных колесных гаубиц «Zuzana 2», и в перспективе у нее будет 35 таких самоходок (без учета возможных боевых потерь).

Как сообщил в среду вечером «Медиацентр Украина», об этом намерении украинцев рассказал на брифинге в Одессе министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По словам Надя, его ведомство сейчас ведет переговоры с министерством обороны Украины, и он надеется, что соглашение будет подписано.

В прошлом году Украина купила у Словакии восемь «Zuzana 2», кроме того, 16 пока еще не поставленных самоходок оплатили для Украины Германия, Дания и Норвегия, заплатив 92 млн евро.

«Zuzana 2» — словацкая колесная самоходная гаубица калибром 155 мм и дальностью стрельбы 40-50 километров, в зависимости от типа снаряда.