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Сухопутні війська: Нам потрібні сотні танків і боєприпаси до них

Сухопутні війська ЗСУ чекають на сотні танків від Заходу і стабільне постачання боєприпасів до них  — заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк у Telegram

«Чудові підсумки засідання «Рамштайн 8″, які стали можливими завдяки героїзму наших Сил оборони, всього українського народу та роботі професійної команди, що об’єднала міжнародну коаліцію.

Це відкриття співпраці по танках і важливе зняття табу на постачання такої техніки.

Далі буде збільшення і прискорення постачання. Нам потрібні сотні танків і стабільне постачання боєприпасів до них».

Павлюк зазначив, що таке озброєння важливе для початку контрнаступу.

26 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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