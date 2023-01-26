Сухопутні війська: Нам потрібні сотні танків і боєприпаси до них

«Чудові підсумки засідання «Рамштайн 8″, які стали можливими завдяки героїзму наших Сил оборони, всього українського народу та роботі професійної команди, що об’єднала міжнародну коаліцію.

Це відкриття співпраці по танках і важливе зняття табу на постачання такої техніки.

Далі буде збільшення і прискорення постачання. Нам потрібні сотні танків і стабільне постачання боєприпасів до них».

Павлюк зазначив, що таке озброєння важливе для початку контрнаступу.