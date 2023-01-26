Сухопутні війська: Нам потрібні сотні танків і боєприпаси до них

Сухопутні війська ЗСУ чекають на сотні танків від Заходу і стабільне постачання боєприпасів до них — заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк у Telegram
«Чудові підсумки засідання «Рамштайн 8″, які стали можливими завдяки героїзму наших Сил оборони, всього українського народу та роботі професійної команди, що об’єднала міжнародну коаліцію.
Це відкриття співпраці по танках і важливе зняття табу на постачання такої техніки.
Далі буде збільшення і прискорення постачання. Нам потрібні сотні танків і стабільне постачання боєприпасів до них».
Павлюк зазначив, що таке озброєння важливе для початку контрнаступу.
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