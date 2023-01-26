Rheinmetall надасть до танків Leopard для України велику кількість снарядів

Військово-промислова компанія Rheinmetall готова поставити велику кількість боєприпасів для танків Leopard, які Німеччина та інші країни відправлятимуть в Україну.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Tagesschau.

«Rheinmetall готовий і, як запобіжний захід, значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів — особливо у секторі великих калібрів», — повідомили в компанії, що базується в Дюссельдорфі.

«Ми інвестували в це значні кошти і продовжимо це робити, будуючи нові виробничі потужності і наймаючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО і німецький уряд, в тому числі боєприпасами, яких вони потребують» – заявили в компанії.

Завдяки збільшенню потужностей концерн здатен задовольнити прогнозоване зростання попиту з боку Бундесверу і збройних сил інших країн, що входять до складу «танкової коаліції».