Популярная итальянская бытовая техника Smeg уже в Украине!

Италия всегда отличалась и отличается не только отличной, популярной во всем мире кухней, но и идеальной, великолепной во всем бытовой техникой. Именно в Италии изобрели идеальною кофемашину, электропечь для выпечки самых разнообразных кулинарных шедевров. И конечно же к создают этой кухонной бытовой техники приложил руку популярнейший итальянский бренд Smeg. И теперь уже в Украине вы можете приобрести эту отличную бытовую технику, просто перейдя по ссылке в официальный интернет-магазин smg-shop.com.ua , где имеется колоссальный выбор в обширном европейском каталоге компании. Приобретая эту технику, вы получате произведение искусства на вашу кухню, которое помимо прочего готовит идеальные блюда в полном соответствии со стандартами итальянской национальной кухни и не только. Потрясающее качество всего оборудования, его шикарный дизайн и функциональность не смогут вас оставить без восхищения.

Правила компоновки бытовой техники на кухне — что нужно знать, прежде чем заказать

Когда вы решили приобрести бытовую технику Smeg, проконсультируйтесь со своим дизайнером помещений. Здесь важны не только цветовые корреляции и удачная компоновка оборудования в декор, но и эргономика, удобство пользования.

Например -удобно размещать варочную поверхность с двумя кухонными панелями по бокам, чтобы иметь к ней двухсторонний доступ. А вот мойку как раз лучше поместить с края. А что касается духовки, то всегда лучше, когда она находится на среднем уровне, а не внизу. Тогда удобно доставать и ставить в нее кухонную утварь во время готовки. Что же касается легкой бытовой техники, такой как кофе-машина или блендер, то найдите им позицию в хорошо освещенной зоне. Ведь часто с утра хочется приготовить себечто-то легкое на перекус, и тогда природное освещение играет большую роль чем обычно.

Отличный магазин Smeg с высоким уровнем сервиса

Магазин итальянской бытовой техники Smeg предлагает вам максимально комфортный уровень сервиса. Когда у вас присутствуют особые запросы или есть задача, которую необходимо решить определенным образом, то консультант он-лайн поможет вам. Лучшие опытные специалисты, имеющие большой стаж работы на рынке, решат вашу задачу в кратчайший срок, а вы сэкономите свое время. Подбор бытовой техники, комплексный заказ и много другое делаются максимально быстро и удобно.

На всю продукцию Smeg распространяются все необходимые гарантийные и сервисные обязательства.