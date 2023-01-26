Окупанти планують провести в Криму масову мобілізацію у кінці лютого

У кінці лютого росіяни планують наступну масову хвилю мобілізації в окупованому Криму — зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

«На тимчасово окупованій територій Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації.

До 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи повинні подати до військових комісаріатів списки осіб на «бронь».

Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого».

У Генштабі також повідомили, що з 1 лютого будуть припинені всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах Криму, а заплановані на це кошти будуть перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України.