Нічна атака Росії: у низці регіонів працювала ППО

Вночі на 26 січня у низці регіонів країни, зокрема в Києві, оголошували повітряну тривогу. Сили оборони збивали ворожі дрони
Про це повідомляли інформували місцеві органи влади.
Наразі відомо, що Сили оборони знищили всі 24 запущених росіянами «шахеда».
Миколаївщина
До цього глава Миколаївської обладміністрації Віталій Кім писав про те, що в небі над регіоном помічені три іранські дрони-камікадзе. Проте в області о 00:12 оголошено відбій тривоги.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що також у повітрі було 3 російські бомбардувальники Ту-22М3.
Харківщина
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв про небезпеку ракетних ударів.
Дніпропетровщина
Очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що підрозділами повітряного командування «Схід» в області було збито 5 ворожих БПЛА.
Наслідки атаки по промисловому підприємству встановлюються.
Вночі він писав про «шахеди» у повітряному просторі над Дніпропетровською областю. Згодом Лукашук додавав, що ворог влучив у промислове підприємство: «Є влучання в промислове підприємство. Без жертв».
Київ та область
У повітряному просторі Києва вночі збили близько 15 ворожих безпілотників
«Вночі Київ зазнав чергової повітряного нападу ворога. Рашисти атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів Shahed. В повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу!», — заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури
За його словами, протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога.
«Тому — не втрачаємо пильність. При оголошенні повітряної тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!» — радить Попко.
Вночі у Київській ОВА писали про загрозу повітряної атаки. Та просили не ігнорувати повітряну тривогу. Пізніше в обладміністрації Київщини повідомляли про роботу ППО.
Черкащина
Обладміністрація Черкащини також повідомляла про роботу ППО.
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