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«Гомосексуалізм не є злочином»: Папа Римський розкритикував закони країн, які криміналізують одностатеві стосунки

Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск заявив, що гомосексуалізм не є злочином, і розкритикував закони країн, які криміналізують одностатеві стосунки

Про це він сказав в інтерв’ю AP.

«Бути гомосексуалістом не є злочином. Ми всі діти Бога, і Бог любить нас такими, які ми є, і за силу, що кожен з нас бореться за свою гідність», — заявив Франциск.

Папа Римський розкритикував закони, які криміналізують гомосексуалізм, назвавши їх «несправедливими». Також він закликав до милосердя єпископів, які ці закони підтримують.

Водночас Франциск зазначив, що Церква вважає гомосексуалізм гріхом.

«Це не злочин. Так, але це гріх. Спочатку давайте розрізнимо гріх і злочин», — наголосив він.

26 января, 2023 | Category: Мир, Новости

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