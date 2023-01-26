FDA предложило сделать прививку от COVID-19 ежегодной

Органы здравоохранения США хотят сделать вакцинацию от COVID-19 похожей на ежегодную прививку от гриппа.

Управление по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) предложило упрощенный подход к будущей вакцинации, позволяющий большинству взрослых и детей раз в год делать прививку для защиты от мутирующего вируса.

Это означает, что американцам больше не придется следить за тем, сколько прививок они получили или сколько месяцев прошло после последней ревакцинации.

Предложение появилось, когда бустерные дозы стали терять популярность. Хотя более 80 процентов населения США получили хотя бы одну дозу вакцины, лишь 16 процентов из тех, кто имеет на это право, получили новейшие бустеры, одобренные в августе.

FDA попросит комиссию внешних экспертов высказать свое мнение на заседании в четверг. Ожидается, что ведомство примет во внимание их советы при принятии решения о будущих требованиях к производителям вакцин.