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У Швеції спалили Коран за сприяння журналіста, який співпрацює з Russia Today

Расмус Палудан спалив Коран перед посольством Туреччини в Стокгольмі
Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 — дочірньої компанії Russia Today

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Під час протестів у Швеції 21 січня датсько-шведський політик Расмус Палудан спалив Коран, однак він наголосив, що інспіратором такого акту був журналіст Чанг Фрік. Стверджується, що Чанг Фрік працює в ультраправому ЗМІ Exakt2, яке є дочірньою компанією російського пропагандистського каналу Russia Today.

Політик запевняє, що пропозиція поїхати до Швеції і спалити Коран надійшла від Чанга Фріка й іншого журналіста з Exakt24.

За словами Палудана, він також отримав допомогу від Чанга Фріка з фінансами, потрібними для розгляду заяви на дозвіл демонстрації в поліції. Зазначається, що журналіст підтвердив виданню Dagens Nyheter надання грошей.

Однак Чанг Фрік у таблоїді Expressen заявив, що не знав заздалегідь про наміри Палудана спалити Коран.

«Я особисто не заохочував би нікого спалювати релігійні писання або робити це самостійно»,  — сказав він.

25 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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